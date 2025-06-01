Рыбакину сравнили с первой ракеткой мира после матча со Швентек на Ролан Гаррос

Пятая ракетка мира из Польши Ига Швентек высказалась о победе над казахстанкой теннисисткой Еленой Рыбакиной (№11 WTA) в матче четвертого круга Ролан Гаррос, передают Vesti.kz.

Швентек отметила, что самый сложный отрезок для нее пришелся на первую половину встречи. Представительница Польши даже сравнила 25-летнюю казахстанку с первой ракеткой мира - итальянцем Янником Синнером.

"Это было очень тяжело. В первом сете мне казалось, что я играю против Янника Синнера. Елена действительно доводила меня до предела. Я должна была что-то сделать, чтобы вернуться в матч. Просто должна была бороться и надеяться, что она играет не так хорошо. В конце концов мне удалось сыграть в свою игру и победить, так что я очень счастлива", — цитирует слова Швентек "Чемпионат".

Напомним, что Елена разгромила соперницу в первом сете, однако затем Ига перевернула ход игры, совершив впечатляющий камбэк - 6:1, 3:6, 5:7.

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