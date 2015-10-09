Рыбакиной "записали" вторую победу на Australian Open-2026

Сегодня, 22 января, первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№5) проведёт матч второго круга на Australian Open-2026. Ей будет противостоять представительница Франции Варвара Грачёва (№77), передают Vesti.kz.

Встреча начнётся ориентировочно в 15:00 по времени Астаны.

Между тем эксперты назвали фаворитку предстоящего матча.

Елена Рыбакина

Рыбакина явно не играла на максимум на предшлемном турнире в Брисбене. У Елены не было задачи любой ценой выиграть те соревнования — главное было получить игровую практику. И с этим она справилась: провела три матча, два из которых выиграла, уступив лишь блиставшей там Муховой (2-6, 6-2, 4-6). В Мельбурне в первом раунде Рыбакина спокойно разобралась в двух сетах с Юван, полностью используя преимущество на подаче (6-4, 6-3).

Варвара Грачёва

У Грачёвой ничего не получалось на предшлемных турнирах. Варвара сыграла в Окленде и Хобарте и не одержала ни одной победы, проиграв Свитолиной и Шрамковой. Тем не менее в Мельбурне француженка стартовала с победы над Голубич. В той встрече обе теннисистки демонстрировали нестабильную игру, но в решающей партии надёжнее отработала Варвара (6-1, 2-6, 6-1).

Прогноз

Грачёва является удобной соперницей для Рыбакиной. Дважды в карьере Елена уверенно с ней разбиралась, отдав лишь по три гейма. Не видим предпосылок к тому, что сегодня ситуация изменится. Варвара не располагает мощной подачей, чтобы навязать борьбу силовому теннису Рыбакиной. В целом, на старте сезона Грачёва явно далека от оптимальной формы — накануне против Голубич игра шла с серьёзными перепадами.

Наш прогноз — победа Рыбакиной.

Отметим, что ранее свой первый матч на Australian Open-2026 выиграла лучшая теннисистка Казахстана в парном разряде Анна Данилина. Подробности — по ссылке.

