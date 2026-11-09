У Рыбакиной сгорели очки за Итоговый: какие риски и что будет с рейтингом после турнира?

Пропуск Итогового турнира WTA Еленой Рыбакиной (№1) никак не угрожает её первой строчке в мировом рейтинге, однако отрыв от соперниц заметно сократится. Более того, в Индиан-Уэллсе (Калифорния, США) будет настоящая борьба за вторую позицию в мировой табели о рангах. Корреспондент Vesti.kz рассказывает об этом подробнее.

Вечером 7 ноября стало известно о том, что действующая победительница WTA Finals не сыграет на турнире. Хотя к тому моменту она уже находилась на месте, готовилась к старту соревнований и даже снималась в видео с другими участницами. Но сначала её пресс-конференция была перенесена, а на следующий день ей стало плохо во время интервью. После этого стало известно, что она не сыграет на Итоговом турнире WTA.





Рыбакина потеряла много очков, но останется первой

Ещё недавно в активе Рыбакиной было более девяти тысяч очков в рейтинге WTA, но сейчас у неё в Live-рейтинге значится показатель 8099 баллов. Она не подтвердила прошлогодние очки на Итоговом и уже не сможет их восстановить.

При этом отрыв от ближайшей преследовательницы Арины Соболенко (№2) сохраняется солидный. У белоруски 6485 очков. И если даже она выиграет все три матча в группе, а затем полуфинал и финал, то наберёт только 7985 баллов. То есть будет отставать от Рыбакиной на 114 поинтов.

Поэтому этот год Рыбакина гарантированно закончит в статусе лучшей теннисистки мира. Впрочем, это было известно заранее.





Пять теннисисток спорят за статус второй ракетки мира

По итогам WTA Finals сразу пять теннисисток могут стать второй ракеткой мира и завершить год в этом статусе. Фаворитка, естественно, Соболенко, которая итак занимает эту позицию. Но для её сохранения ей необходимо показать хороший результат в Индиан-Уэллсе.

Для Рыбакиной же будет выгоднее успех теннисисток, которые располагаются в рейтинге ниже. Чем ниже - тем лучше. Тогда у неё будет больше запаса и отрыва.

В спину Соболенко дышит россиянка Мирра Андреева (№3). Ей достаточно выступить чуть лучше, чем Соболенко, и тогда она опередит её в рейтинге. Либо проиграть на одной стадии с Ариной, но при этом одержать в группе на одну победу больше.



Американка Коко Гауфф (№4) тоже претендует на статус второй ракетки мира. Но тут задача уже посерьёзнее: ей нужно выиграть титул и надеяться, что Соболенко не дойдёт до финала либо дойдёт, выиграв только один матч в группе. Альтернатива: ей может хватить финала, но нужно, чтобы: а) Соболенко выиграла максимум один матч в группе и вылетела по итогам группового этапа либо в полуфинале; б) Андреева выиграла не больше двух матчей в группе и вылетела в полуфинале.

Ещё одна американка - Джессика Пегула (№5) - тоже может стать второй в мире. Ей нужно победить на турнире, при этом чтобы Соболенко и Андреева не дошли до финала, либо чтобы Андреева дошла, но выиграла в группе только один матч. Альтернативный путь для Пегулы: выйти в финал и надеяться, что Соболенко проиграет все матчи в группе, а Андреева выиграет только один матч в группе, плюс Гауфф не должна дойти до финала.

Самые скромные, но при этом реально существующие шансы на вторую строчку в рейтинге имеет украинка Элина Свитолина (№6). Её устроит только один вариант - уверенно выиграть турнир, при этом Соболенко должна проиграть все три игры в группе, Андреева должна выиграть только один матч в группе у Соболенко и вылететь, Гауфф не должна дойти до финала (либо может дойти, но только с одной-двумя победами в группе).



Самым большим плюсом для Рыбакиной будет победа на WTA Finals кого-то из теннисисток, не входящих в топ-4. Это позволит сохранить более крупный отрыв в рейтинге, что очень важно. Особенно с учётом того, что уже в начале 2027-го казахстанке нужно будет подтверждать очки за победный Australian Open...

Напомним, что в этом году Рыбакина завоевала четыре титула, два из которых - на "Больших шлемах", а также впервые в карьере возглавила одиночный рейтинг WTA.