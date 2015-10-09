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Елене Рыбакиной стало плохо во время интервью

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Елене Рыбакиной стало плохо во время интервью Елена Рыбакина. Фото: Depositphotos/zhukovsky©

Первая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина не смогла завершить интервью телеканалу Canal+ перед Итоговым турниром WTA в Индиан-Уэллсе, передают Vesti.kz.

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Первая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина не смогла завершить интервью телеканалу Canal+ перед Итоговым турниром WTA в Индиан-Уэллсе, передают Vesti.kz.

Во время беседы журналистка заметила состояние теннисистки и предложила остановить запись.

Фрагмент диалога:

- Всё в порядке? Если хочешь остановиться, мы можем прекратить.

- Да, пожалуйста.

- Ты в порядке?

- Нет, плохо себя чувствую, - ответила Елена.

Позже стало известно, что врачи диагностировали у теннисистки вирусную инфекцию. Из-за болезни Рыбакина официально снялась с соревнования. Её заменит украинка Марта Костюк. Итоговый турнир WTA пройдёт с 8 по 15 ноября. Казахстанка является чемпионкой прошлогоднего турнира.

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