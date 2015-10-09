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"На тупые вопросы". В Сети появился неожиданный диалог Рыбакиной и Соболенко (видео)

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"На тупые вопросы". В Сети появился неожиданный диалог Рыбакиной и Соболенко (видео) Арина Соболенко и Елена Рыбакина. Фото: WTA©

Первая ракетка мира казахстанка Елена Рыбакина (№1) приняла участие в коротком видео белоруски Арины Соболенко (№2). Оно было приурочено к старту Итогового турнира WTA, а в нём также снялась американка Коко Гауфф (№4), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Первая ракетка мира казахстанка Елена Рыбакина (№1) приняла участие в коротком видео белоруски Арины Соболенко (№2). Оно было приурочено к старту Итогового турнира WTA, а в нём также снялась американка Коко Гауфф (№4), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Видео начинается с Рыбакиной и Гауфф, которые задаются вопросом - будут ли они делать совместное фото. На это Соболенко отвечает: "У нас нет времени", Коко и Елена спрашивают - на что, а Арина отвечает: "На тупые вопросы". И после этого они втроём позируют перед камерами:


Напомним, что уже завтра, 8 ноября, в Индиан-Уэллсе (Калифорния, США) начнётся новый розыгрыш Итогового турнира года (WTA Finals).

Рыбакина сыграет в одной группе с Гауфф, а также с Джессикой Пегулой (№5) и Линдой Носковой (№8). А вот Соболенко будет соперничать в группе с Миррой Андреевой (№3), Элиной Свитолиной (№6) и Каролиной Муховой (№7).

Рыбакина защищает титул на Итоговом турнире WTA: повторит успех Уильямс и заработает 1,5 миллиарда?

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Итоговый турнир WTA 2026   •   США, Индиан Уэллс   •   Групповой этап, женщины
9 ноября 01:00   •   не начат
Казахстан
Елена Рыбакина
- : -
Чехия
Линда Носкова
Кто победит в основное время?
Рыбакина
Носкова
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