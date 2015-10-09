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Призёрка Азиады из Казахстана поступила в Гарвард

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Призёрка Азиады из Казахстана поступила в Гарвард Гарвардская школа бизнеса. Фото: Depositphotos/wolterke©

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (№64) поделилась фотографиями из Гарварда (США). Она поступила на обучение, сообщают Vesti.kz.

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Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (№64) поделилась фотографиями из Гарварда (США). Она поступила на обучение, сообщают Vesti.kz.

31-летняя спортсменка получает курсы в Гарвардской школе бизнеса. Ранее из известных теннисисток там же обучалась Мария Шарапова.

Отметим, что этой осенью Путинцева завоевала две медали на Азиаде-2026 - она стала бронзовой призёркой и в одиночном разряде, и в парном.

На данный момент Путинцева является второй ракеткой Казахстана после Елены Рыбакиной (№1).

Отмена? Появились тревожные новости о Рыбакиной перед Итоговым турниром WTA

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Итоговый турнир WTA 2026   •   США, Индиан Уэллс   •   Групповой этап, женщины
9 ноября 01:00   •   не начат
Казахстан
Елена Рыбакина
- : -
Чехия
Линда Носкова
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