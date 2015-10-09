Призёрка Азиады из Казахстана поступила в Гарвард

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (№64) поделилась фотографиями из Гарварда (США). Она поступила на обучение, сообщают Vesti.kz.
31-летняя спортсменка получает курсы в Гарвардской школе бизнеса. Ранее из известных теннисисток там же обучалась Мария Шарапова.
Отметим, что этой осенью Путинцева завоевала две медали на Азиаде-2026 - она стала бронзовой призёркой и в одиночном разряде, и в парном.
На данный момент Путинцева является второй ракеткой Казахстана после Елены Рыбакиной (№1).
Отмена? Появились тревожные новости о Рыбакиной перед Итоговым турниром WTA
Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!
Реклама