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Отмена? Появились тревожные новости о Рыбакиной перед Итоговым турниром WTA

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Отмена? Появились тревожные новости о Рыбакиной перед Итоговым турниром WTA Елена Рыбакина. Фото: Vesti.kz/Турар Казангапов©

Первая ракетка мира казахстанка Елена Рыбакина (№1) не смогла поучаствовать на пресс-конференции перед стартом Итогового турнира года - WTA Finals в Индиан-Уэллсе (Калифорния, США). Причиной стала болезнь, сообщают Vesti.kz.

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Первая ракетка мира казахстанка Елена Рыбакина (№1) не смогла поучаствовать на пресс-конференции перед стартом Итогового турнира года - WTA Finals в Индиан-Уэллсе (Калифорния, США). Причиной стала болезнь, сообщают Vesti.kz.

Она должна была пообщаться с журналистами в пятницу, 6 ноября, но в итоге организаторы сообщили, что из-за недомогания Рыбакина ответит на вопросы СМИ в субботу, 7 ноября.


Добавим, что в сентябре, когда Рыбакина приезжала в Алматы, у неё также сорвались две пресс-конференции из-за состояния здоровья. В итоге с казахстанскими журналистами она так и не увиделась.

Итоговый турнир WTA пройдёт с 8 по 15 ноября. Рыбакина является действующей чемпионкой турнира. Свой первый матч она проведёт 9 ноября против чешки Линды Носковой (№8).

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Итоговый турнир WTA 2026   •   США, Индиан Уэллс   •   Групповой этап, женщины
9 ноября 01:00   •   не начат
Казахстан
Елена Рыбакина
- : -
Чехия
Линда Носкова
Кто победит в основное время?
Рыбакина
Носкова
Проголосовало 14 человек

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