Рыбакина высказалась о разгроме первой ракетки мира на Australian Open-2025

Седьмая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана прокомментировала победу над 16-летней австралийкой Эмерсон Джонс в первом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), который проходит в Мельбурне, передают Vesti.kz.

Матч завершился со счетом 6:1, 6:1 в пользу Рыбакиной. Джонс, занимающая 293-е место в рейтинге WTA и получившая wild-card, является первой ракеткой мира среди юниоров.

- Как много домашней работы необходимо проделать перед матчем с соперницей, которая является новичком "тура"?

- Я ее проделала. Я немного посмотрела ее матчи. Когда я не знаю мою соперницу, я стараюсь сконцентрироваться на себе. Я знаю, что подача - важный ключ в моей игре. Я фокусировалась на этом. Мне понадобилась пара геймов, чтобы привыкнуть к ее ударам. Она очень молодая и очень талантливая. Впереди ее ждет большое будущее.

- Ты выполнила четыре эйса подряд. Довольно жестоко для 16-летней.

- Я потеряла концентрацию и довольно быстро стала уступать 0-40. Я знала, что должна сделать шаг вперед. Надеюсь, я продолжу в том же духе, - сказала Рыбакина после матча.

Матчи со Швентек и Соболенко. Известен путь Рыбакиной к финалу Australian Open-2025

Соперницей Рыбакиной во втором круге Australian Open-2025 будет 17-летняя американка Ива Йович (191-е место в рейтинге WTA).

Australian Open - 2025 в одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Действующей чемпионкой турнира в одиночном разряде является белорусская теннисистка Арина Соболенко.