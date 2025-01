На Australian Open состоялась громкая сенсация

Девятая ракетка мира россиянин Андрей Рублев сенсационно вылетел с Australian Open-2025, сообщают Vesti.kz.

В матче первого круга мужского одиночного разряда Рублев встречался с бразильцем Жоао Фонсекой, который занимает 112 место в рейтинге ATP.

Матч завершился в пользу Фонсеки по итогам трех сетов. В первой партии Рублев все время выходил вперед, ведя 6:5 перед тай-брейком, но уступил 7:6(1). Во втором сете Фонсека взял верх - 6:3, а в заключительной партии россиянин вновь вел и уступил на тай-брейке - 7:6(5).

Встреча продлилась два часа и 23 минуты.

Во втором круге Фонсека сыграет с Лоренцо Сонегой из Италии.

There is power and then there is Joao Fonseca 💥@AustralianOpen | #AusOpen pic.twitter.com/FCiU7vqqCo