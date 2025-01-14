Лучший теннисист Казахстана потерпел фиаско на Australian Open-2025

Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик провел свой первый матч на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open) - первом в сезоне турнире "Большого шлема", передают Vesti.kz.

В первом круге Australian Open-2025 Бублик, занимающий 37-е место в рейтинге ATP, встречался с 31-й ракеткой мира Франсиско Серундоло из Аргентины.

Исход первого сета решился на тай-брейке - 7:6 (7:1) в пользу Серундоло. Вторую и третью партии аргентинец забрал со счетом 6:3 и 6:2, и тем самым прошел дальше. Матч продолжался час и 51 минуту.

Бублик сделал 10 подач навылет, допустил 15 двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из трех. На счету его соперника шесть эйсов, три двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13.

Соперником Серундоло во втором раунде Australian Open-2025 станет победитель противостояния Факундо Диас Акоста (Аргентина) - Зизу Бергс (Бельгия).

Таикм образом, булик завершил выступление на Australian Open-2025 в одиночном разряде, но еще выступит в Мельбурне в паре.

Australian Open-2025 в одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионом среди мужчин является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер.