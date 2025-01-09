Матчи со Швентек и Соболенко. Известен путь Рыбакиной к финалу Australian Open-2025

Стал известен потенциальный путь лучшей теннисистки Казахстана и шестой ракетки мира Елены Рыбакиной к финалу Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) - первого в сезоне турнира "Большого шлема", передают Vesti.kz.

25-летняя Рыбакина начнет выступление в Мельбурне с первого круга. Там ее соперницей будет хозяйка корта - 16-летняя Эмерсон Джонс, занимающая 371-е место в рейтинге WTA и получившая wild-card. Это будет первая очная встреча теннисисток.

Путь к финалу Australian Open

Первый круг: Эмерсон Джонс;

Второй круг: Нурия Паррисас-Диас/Ива Йович;

Третий круг: Маяр Шериф/Данка Ковинич/Лулу Сан/Даяна Ястремская;

Четвертый круг: Даниэль Коллинз/Мэдисон Киз;

Четвертьфинал: Жасмин Паолини/Элина Свитолина/Беатрис Хаддад Майя/Кэти Бултер;

Полуфинал: Ига Швентек/Эмма Наварро/Мария Саккари/Виктория Азаренко/Эмма Радукану/Анна Калинская/Дарья Касаткина/Аманда Анисимова;

Финал: Арина Соболенко/Кори Гауфф/Чжэн Цинвэнь/Паула Бадоса/Каролина Мухова/Мирра Андреева/Елена Остапенко/Джессика Пегула.

Матчи основной сетки турнира пройдут с 12 по 26 января.

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Как Рыбакина играла на Australian Open

Елена не раз выступала на кортах Мельбурна: в 2020 году теннисистка дошла до третьего круга, где уступила Эшли Барти. В 2021 году ее выступление завершилось во втором раунде после поражения от француженки Фионы Ферро.

В 2022 году Рыбакина встретилась с китаянкой Чжан Шуай, но была вынуждена завершить матч из-за травмы при счете 6:4, 1:0 в пользу соперницы.

Настоящим успехом стал финал Australian Open-2023, где Рыбакина в упорном трехсетовом матче уступила Соболенко. Та победа принесла белоруске первый трофей турниров "Большого шлема".

В прошлом году казахстанка подходила к турниру в статусе фаворитки и начала с победы над Каролиной Плишковой в первом круге. Однако во втором раунде она потерпела поражение от Анны Блинковой.

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