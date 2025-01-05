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Теннис
5 января 11:21
 

Перевес Рыбакиной, или сколько на самом деле заработали казахстанцы на турнире за 11 миллионов долларов

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Перевес Рыбакиной, или сколько на самом деле заработали казахстанцы на турнире за 11 миллионов долларов ©United Cup

Казахстан успешно выступил на командном турнире United Cup в Австралии. Мало кто ожидал, что коллективу будет по силам добраться до полуфинала соревнований, но произошло именно это. А сколько же заработали казахстанские теннисисты на турнире, призовой фонд которого превышает 11 миллионов долларов? В этом разбирался корреспондент Vesti.kz.

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Казахстан успешно выступил на командном турнире United Cup в Австралии. Мало кто ожидал, что коллективу будет по силам добраться до полуфинала соревнований, но произошло именно это. А сколько же заработали казахстанские теннисисты на турнире, призовой фонд которого превышает 11 миллионов долларов? В этом разбирался корреспондент Vesti.kz.

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Войти в четверку сильнейших среди 18 участников - дорогого стоит. И это на турнире с призовым фондом в 11,17 миллиона долларов (5,85 миллиарда тенге). Причем на официальном сайте значится дополнение, что это минимальная сумма призовых, которая может и вырасти, в завимости от результатов. В целом же, начнем с того, что на United Cup уникальная для тенниса система распределения призовых средств.


Так, три самых рейтинговых игрока каждой команды получали деньги просто за участие в турнире. И еще есть градация: игроки с первого по десятые места в рейтинге получали наибольшие суммы, с 11-го по 20-е - меньше, с 21-го по 30-е - еще меньше и так далее.

Следовательно, Елена Рыбакина (№6), как первый номер Казахстана и игрок топ-10, заработала на одном лишь согласии участвовать на United Cup 230 тысяч долларов. Еще один одиночник - Александр Шевченко (№78) - ему, как второму номеру команды, а еще как теннисисту с 51-го по 100-е место в рейтинге, полагается 21 тысяча долларов за участие.

Третий номер сборной по рейтингу определяется в гибридном формате - учитывается и одиночная классификация, и парная. Александр Недовесов (№59 - в паре), Жибек Куламбаева (№150 - в паре), Дмитрий Попко (№181). Ввиду того, что Недовесов выше, и что он теннисист с 51-го по 100-е место в рейтинге, ему начисляют 16,5 тысячи долларов. Это то, что положено игроку его рейтинга при статусе третьего номера сборной. Куламбаева и Попко за участие призовые не получают.

Система призовых за участие на United Cup-2025

Дальше следуют призовые за победы в матчах. И тут, как ни странно, ситуация следующая: первый номер сборной всегда получает солидные призовые за победы в своих матчах, а вот второму номеру ничего не полагается. За победы в миксте (смешанная пара) есть небольшие бонусы.

Рыбакина выиграла два одиночных матча в группе, получив за каждый из них по 42,8 тысячи долларов. Также она выиграла одну парную игру - это еще четыре тысячи (половина от призовых на двоих). Еще 77,6 тысячи долларов она получила за победу в четвертьфинальной одиночке.

Шевченко, будучи вторым номером, не получил ничего за победы в одиночных матчах против Греции и Германии (такой вот необычный регламент). Он заработал разве что четыре тысячи долларов за победу в паре с Рыбакиной. Столько же, по четыре тысячи долларов, в копилку занесли Куламбаева и Недовесов, выигравшие один совместный матч в миксте.

Еще всей команде полагаются бонусы за победы в противостояниях. Казахстан победил в группе и Испанию, и Грецию - все игроки получили по 5,6 тысячи долларов бонусов, даже те, кто не играл. Еще 8,95 тысячи долларов все пятеро заработали за проход Германии и выход в полуфинал турнира.

Призовые за победы в матчах и противостояниях с другими сборными

Что у нас по итогу? У Рыбакиной накопилась сумма в 417,35 тысячи долларов (218,6 миллиона тенге). Это большая часть от всего заработанного казахстанцами.

У Шевченко - 45,15 тысячи долларов (23,6 миллиона тенге), у Недовесова - 40,65 тысячи долларов (21,2 миллиона тенге), у Куламбаевой - 24,15 тысячи долларов (12,6 миллиона тенге), а у Попко - 20,15 тысячи долларов (10,5 миллиона тенге).

Суммарно они заработали 547,45 тысячи долларов (286,8 миллиона тенге). Это лишь 20-я часть от общего призового фонда. Как видите, многое в финансовом плане зависит от рейтинга игрока, поэтому тут был мощный перевес в пользу Рыбакиной.


Интересный факт. Рыбакина, пропустившая турнир в Брисбене (Австралия) ради командного United Cup, заработала на этих соревнованиях больше, чем получила за победу в Брисбене в прошлом году. Тогда она добыла чек в 220 тысяч долларов. В этот раз Елена за одно лишь согласие сыграть на United Cup заработала на 10 тысяч больше - 230 тысяч долларов. Поэтому в финансовом плане лидер казахстанского тенниса точно не проиграла, а даже выиграла, решив отказаться от защиты титула.

Фото: Unitedcup.com©️

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