Вундеркинд и действующая чемпионка. Кого ждет Рыбакина во втором круге Australian Open?

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№7) успешно стартовала на Australian Open-2025. Теперь она продолжит свой путь уже во втором раунде, в четверг, 16 января. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о следующей цели 25-летней теннисистки.

В первом раунде мельбурнского "Большого шлема" Рыбакина не оставила шансов лучшей юниорке планеты, 16-летней австралийке Эмерсон Джонс (№293) - 6:1, 6:1.

Во втором круге финалистку Australian Open-2023 ждет матч с еще одной перспективной теннисисткой - 17-летней американкой Ивой Йович (№191).

Job Done ✅



AO 2023 finalist Elena Rybakina defeats Jones 6-1 6-1 to move onto the second round 🤌#AusOpen • #AO2025 pic.twitter.com/HAGYpHLwV8