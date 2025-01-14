Елена Рыбакина вошла в число рекордсменок Australian Open

Лучшая теннисистка Казахстана и седьмая ракетка мира Елена Рыбакина добилась уникального достижения на Открытом чемпионате Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне, передают Vesti.kz.

Рыбакина стала одной из четырех теннисисток, которые выходили во второй круг Australian Open на протяжении шести сезонов подряд с 2020 года.

Такой же отметки достигли американская теннисистка Даниэль Коллинз, бельгийская теннисистка Элиза Мертенс и польская теннисистка Ига Швентек.

Напомним, в матче первого круга Australian Open-2025 Рыбакина разгромила 16-летнюю австралийку Эмерсон Джонс (293-е место в рейтинге WTA) со счетом 6:1, 6:1.

Следующей соперницей казахстанки на турнире будет 17-летняя американка Ива Йович (191-е место в рейтинге WTA).

Вундеркинд и действующая чемпионка. Кого ждет Рыбакина во втором круге Australian Open?

Australian Open - 2025 в одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Действующей чемпионкой турнира в одиночном разряде является белорусская теннисистка Арина Соболенко.