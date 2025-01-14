Драмой обернулся матч лучшего теннисиста России на Australian Open-2025

Лучший теннисист России Даниил Медведев (№5) ушел от поражения в матче первого круга мужского одиночного разряда Australian Open-2025, сообщают Vesti.kz.

Его соперником на старте соревнований стал представитель Таиланда Касидит Самрей, занимающий 418 место в рейтинге ATP.

Медведев уверенно забрал первый сет - 6:2. Но, вскоре все изменилось. Вторая и третья партия остались за тайским теннисистом - 6:4, 6:3.

Впрочем, россиянину удалось выровнять положение - 6:1 и сравнять счет по партиям.

В решающем сете Медведев оказался сильнее - 6:2. Встреча длилась три часа и восемь минут.

Во втором круге Даниил сыграет с американцем Ленером Тином.

Отметим, что другой россиянин Андрей Рублев (№9) сенсационно проиграл 112-й ракетке мира Жоао Фонсеке из Бразилии.

Добавим, в мужской сетке также выступали два казахстанца Александр Бублик (№37) и Александр Шевченко (№77). Оба выбыли в первом круге: Бублик уступил аргентинцу Франсиско Серундоло - 7:6, 6:3, 6:2, а Шевченко проиграл испанцу Карлосу Алькарасу - 6:1, 7:5, 6:1.