Рыбакина узнала свое место в мировом рейтинге после старта на Итоговом турнире WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновленный рейтинг в одиночном и парном разрядах, передают Vesti.kz.

Лучшая казахстанская теннисистка в одиночке Елена Рыбакина сохранила за собой пятое место. Вторая ракетка страны Юлия Путинцева потеряла одну позицию, опустившись на 29-ю строчку.

Топ-3 не изменился: Арина Соболенко (Беларусь), Ига Швентек (Польша) и Кори Гауфф (США).

Лучшая казахстанская парница Анна Данилина осталась на 22-м месте.

Первая тройка парного разряда осталась прежней: Катерина Синякова (Чехия), Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) и Людмила Киченок (Украина).

Напомним, Рыбакина неудачно стартовала на Итоговом турнире WTA в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), уступив итальянке Жасмин Паолини (№4). Следующую игру казахстанка проведет с китаянкой Циньвэнь Чжэн (№7) сегодня, 4 ноября. Прямая трансляция будет доступна здесь. Призовой фонд нынешнего турнира составляет 15 250 000 долларов.