Прямая трансляция второго матча Рыбакиной на Итоговом турнире WTA

Сегодня, 4 ноября, пятая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина проведет второй матч на Итоговом турнире WTA в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Ее соперницей выступит китаянка Циньвэнь Чжэн, которая занимает седьмое место в мировом рейтинге, передают Vesti.kz.

Встреча начнется в 17:30 по времени Астаны. Ссылки прямой трансляции будут доступны ближе к событию здесь.

В стартовой игре Рыбакина уступила итальянке Жасмин Паолини (№4).

Турнир проводится ежегодно с 1971 года. За свою историю он не имел четкой привязки к срокам. Также соревнование 16 раз меняло место проведения. Чаще всего его ареной выступал Нью-Йорк и его спортивный комплекс "Медисон-сквер-гарден". Впервые за пределами США соревнование прошло в 2001 году, когда сильнейших теннисисток мира принимал Мюнхен.

Призовой фонд нынешнего турнира составляет 15 250 000 долларов.