Рыбакина на глазах у Неймара устроила зарубу в матче Итогового турнира WTA

Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина (№5) стартовала на Итоговом турнире WTA с Эр-Риаде (Саудовская Аравия), сообщают Vesti.kz.

В первом матче фиолетовой группы Рыбакина противостояла финалистке последнего Ролан Гаррос и Уимблдона итальянке Жасмин Паолини (№4). Почетным гостем встречи был нападающий сборной Бразилии и саудовского "Аль-Хиляля" Неймар.

Встреча завершилась победой итальянки в двух сетах со счетом 7:6(5), 6:4. Матч продлился один час и 44 минуты.

Также, в этом квартете выступает первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси и китаянка Чжэн Циньвэнь (№7). Соболенко в первом туре одолела Циньвэнь со счетом 6:3, 6:4.

В следующем матче Рыбакина сыграет с китаянкой. Игра пройдет 4 ноября.

Напомним, В последний раз Рыбакина выходила на корт в августе, в первом круге US Open - 2024. Она снялась со второго круга, а затем отказалась от участия на турнирах в Сеуле, Пекине и Ухане.