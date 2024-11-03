Теннисистка из Китая "обиделась" на Неймара. Он сделал фото с Рыбакиной

Седьмая ракетка мира и участница Итогового чемпионата WTA китаянка Циньвэнь Чжэн (№7) высказалась о бразильском футболисте Неймаре. Он присутствовал на матчах первого дня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), сообщают Vesti.kz.

22-летняя теннисистка рассказала, что у нее нет совместной фотографии с Неймаром, хотя вся ее команда успела запечатлеть себя с бразильцем во время ее тренировки.

"У меня нет фотографии с ним, но, вроде, у всей моей команды есть. Я делала упражнение с фитнес-тренером и подумала: "А где моя команда? О, ладно, они фотографируются с Неймаром!". Что тут скажешь… Он невероятный футболист, но моя команда больше интересуется им, чем тем, как я занимаюсь (улыбается)", - цитирует ее слова Telegram-канал "Элита Большого Тенниса".

Накануне 32-летний Неймар поучаствовал в традиционном жребии перед матчем между казахстанкой Еленой Рыбакиной (№5) и итальянкой Жасмин Паолини (№4). Они сделали совместную фотографию со звездой мирового футбола. Правда это не помогло Елене победить.

Что касается Чжэн, то она тоже проиграла первый матч турнира, в двух сетах уступив белоруске Арине Соболенко (№1). Завтра, 4 ноября, ее ждет встреча с Рыбакиной во втором матче групповой стадии.

Отметим, что Неймар является футболистом саудовского "Аль-Хиляля". В прошлом месяце он впервые вышел на поле в официальном матче после почти годичного перерыва из-за серьезной травмы.