Рыбакина узнала следующую соперницу по Australian Open

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Сегодня 14:18

Елена Рыбакина узнала имя соперницы по второму кругу женского одиночного разряда Australian Open, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Первая ракетка Казахстана сыграет с Шуай Чжан из Китая, которая в стартовом матче основной сетки обыграла Викторию Голубич (Швейцария) со счетом 6:3, 6:4. Встреча состоится в четверг, 20 января. Казахстанка занимает 12-е место в рейтинге WTA, тогда как Чжан - 74-е. 

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Напомним, что Рыбакина стартовала на Australian Open с победы, выбив в упорной борьбе в казахстанском дерби Зарину Дияс. 


 

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