Рыбакина узнала следующую соперницу по Australian Open

Елена Рыбакина узнала имя соперницы по второму кругу женского одиночного разряда Australian Open, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Первая ракетка Казахстана сыграет с Шуай Чжан из Китая, которая в стартовом матче основной сетки обыграла Викторию Голубич (Швейцария) со счетом 6:3, 6:4. Встреча состоится в четверг, 20 января. Казахстанка занимает 12-е место в рейтинге WTA, тогда как Чжан - 74-е.

Бублик против Монфиса. Расписание матчей казахстанцев на Australian Open

Напомним, что Рыбакина стартовала на Australian Open с победы, выбив в упорной борьбе в казахстанском дерби Зарину Дияс.



