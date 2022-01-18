Рыбакина сделала мощный камбэк и избежала сенсационного поражения в казахстанском дерби на Australian Open

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина одержала победу над своей соотечественницей Зариной Дияс на Australian Open, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 18 января, казахстанское дерби состоялось в рамках первого круга одиночного разряда.

Рыбакина, занимающая 12-е место в рейтинге WTA, едва не уступила Дияс, которая располагается на 104-й строчке.

Первый сет остался за Дияс со счетом 7:6 (7:3). Во втором Рыбакина, от которой в этом противостоянии ждали легкой победы, не без труда переломила ход игры, выиграв также 7:6 (7:3). Решающей стала третья партия, в которой Елена уже сыграла более уверенно - 6:1.

Отметим, что Дияс стала четвертой потерей для Казахстана на кортах Мельбурна. Ранее выступление на турнире завершили Тимофей Скатов, Михаил Кукушкин и Юлия Путинцева.

Рыбакина во втором круге сыграет с победительницей пары Виктория Голубич (Швейцария) - Шуай Чжан (Китай).