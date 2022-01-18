Бублик против Монфиса. Расписание матчей казахстанцев на Australian Open

В среду, 19 января, в Мельбурне пройдет третий день Australian Open-2022. Корреспондент Vesti.kz подготовил анонс и расписание матчей казахстанцев на завтрашний день.

Первым запуском на 15-м корте казахстанка Юлия Путинцева сыграет матч стартового круга парного разряда. Ее партнершей будет чемпионка Australian Open-2020 из США Софья Кенин, которая так же как и сама Юлия, уже проиграла в первом раунде одиночных соревнований.

Противостоять им будут 14-е сеяные из Китая Сюй Ифань и Ян Чжаосюань. Эта встреча начнется в 06:00 по времени Нур-Султана.

На этом же корте четвертым запуском в паре сыграет еще одна представительница Казахстана - Анна Данилина. Ее партнершей будет бразильянка Беатрис Хаддад Майя, с которой Данилина выиграла турнир на прошлой неделе.

Изначально они должны были сыграть с казахстанско-испанским дуэтом Елены Рыбакиной и Паулы Бадосы. Но в итоге соперницы снялись с соревнований, и на замену им выйдут венгерка Анна Бондарь и Оксана Калашникова из Грузии.

Эта встреча начнется ориентировочно в 11:00 по столичному времени.

Ну и главное казахстанское событие третьего игрового дня состоится уже в вечерней сессии. Последним запуском на втором по значимости корте "Маргарет Корт Арена" сыграет первая ракетка страны Александр Бублик и француз Гаэль Монфис. Встреча пройдет в рамках второго круга мужского одиночного разряда.

35-летний Монфис посеян под 17-м номером. В стартовом раунде он не оставил шансов аргентинцу Федерико Кории - 6:1, 6:1, 6:3. Что касается 37-й ракетки мира из Казахстана, то он на старте соревнований не без труда одолел американца Эрнесто Эскобедо (LL) - 3:6, 7:6(5), 6:3, 6:3.

Единственная встреча между ними состоялась на "Ролан Гаррос" в 2020 году, когда казахстанец одержал победу в четырех сетах - 6:4, 7:5, 3:6, 6:3.

Для 24-летнего Бублика это четвертое участие в основной сетке Открытого чемпионата Австралии. Пока ему ни разу не удавалось пробиться в третий круг. А вот Монфис играет этот турнир в 16-й раз. Его лучшее достижение на кортах Мельбурна - четвертьфинал в 2016 году.

Эта встреча начнется примерно в 15:30 по времени Нур-Султана. С большой долей вероятности встречу покажет один из телеканалов Eurosport.

Напомним, что к текущему моменту в одиночных разрядах у Казахстана осталось по одному представителю - Бублик в мужской сетке, а также Рыбакина в женской.

Отметим, что в мужском парном разряде в следующие дни также сыграют сам Бублик, Александр Недовесов и Андрей Голубев.

Рыбакина сделала мощный камбэк и избежала сенсационного поражения в казахстанском дерби на Australian Open

Фото: BNP Paribas Open (1), WTA Sydney (2)