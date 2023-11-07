Сильнейшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина совершила невероятный рывок в мировом рейтинге за сезон, сообщают Vesti.kz.

Последним турниром для Рыбакиной стал Итоговый "чемпионат" WTA в мексиканском Канкуне, где она уступила американке Джессике Пегуле и белоруске Арине Соболенко, а также обыграла Марию Саккари (Грецию). Этот результат не позволил казахстанке выйти в плей-офф.

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В обновленном рейтинге WTA Рыбакина занимает четвертое место. Таким образом, этот год казахстанка завершит в звании четвертой ракетки мира.

При этом сезон Елена начинала на 21-й строчке рейтинга WTA, а в середине января опустилась на 25-е место. В июне Рыбакиной удалось достичь наивысшей позиции в карьере - третьего места. В августе она опустилась на четвертую строку, а в сентябре стала пятой. В октябре казахстанская теннисистка вновь стала четвертой.

Напомним, что в 2023 году Рыбакина стала финалисткой Australian Open, а также выиграла два турнира серии WTA 1000 на турнирах в Индиан-Уэллсе (США) и в Риме (Италия).

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