Стало известно, сколько заработала Елена Рыбакина на Итоговом турнире WTA

Стало известно, сколько заработала казахстанская теннисистка Елена Рыбакина за участие на Итоговом турнире WTA, проходящем в мексиканском Канкуне, сообщают Vesti.kz.

Рыбакина, занимающая четвертое место в рейтинге WTA, не смогла выйти в плей-офф турнира. В заключительном матче группы казахстанка уступила первой ракетке мира из Беларуси Арине Соболенко со счетом 2:6, 6:3, 3:6.

Ранее в группе Рыбакина обыграла греческую теннисистку Марию Саккари (9-я ракетка) - 6:0, 6:7, 7:6 и проиграла американке Джессике Пегуле (5-я) - 5:7, 2:6.

За участие в Итоговом турнире Рыбакина получила поощрительный бонус от WTA в размере 198 000 долларов (91 миллион тенге). Такую же сумму первая ракетка Казахстана заработала за одну победу.

Таким образом, ее общий заработок на турнире составил 396 000 долларов (182 миллиона тенге).