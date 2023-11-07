Елена Рыбакина узнала свое место в мировом рейтинге после Итогового турнира WTA

Стало известно место казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной в мировом рейтинге после Итогового турнира WTA (Женской теннисной ассоциации), прошедшего в мексиканском Канкуне, сообщают Vesti.kz.

В обновленном рейтинге WTA Рыбакина сохранила за собой четвертое место. Напомним, казахстанка впервые принимала участие на Итоговом турнире, но не смогла выйти в плей-офф.

Между тем, на первое место поднялась полька Ига Швентек, ставшая победительницей Итогового турнира WTA и сместившая на вторую строчку белоруску Арину Соболенко.

Третье место сохранила американка Кори Гауфф. Финалистка Итогового турнира WTA - Джессика Пегула (США) также осталась на пятой строчке.

Другая казахстанская теннисистка Юлия Путинцева отыграла одну позицию и расположилась на 69-й строчке.

Стало известно, сколько заработала Елена Рыбакина на Итоговом турнире WTA