Рыбакина сделала заявление о сопернице по финалу турнира в Риме

Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 17:06
©internazionalibnlditalia.com

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, занимающая шестое место в мировом рейтинге, высказалась о предстоящем матче с украинкой Ангелиной Калининой в рамках финала грунтового турнира категории WTA 1000 в Риме (Италия), сообщают Vesti.kz.

Решающая встреча состоится сегодня, 20 мая. Начало - в 23:00 по времени Астаны. Трансляция будет доступна здесь.

"Я приехала в Рим без каких-либо ожиданий, потому что я знала, что в другие годы мне было очень тяжело приезжать и играть здесь. Может быть, для некоторых людей дождь - это не очень хорошо. Думаю, для моей аллергии это наоборот хорошо. Это немного помогает мне чувствовать себя здесь лучше.

Она (Калинина) очень хороший человек. Вообще-то, она раньше работала с моим тренером. У нас просто хорошие отношения. Я тоже всегда за нее болею. То же самое, когда я выигрываю, она всегда меня поддерживает. У нас хорошие отношения.

Да, я счастлива, что мы сыграем в финале", - приводит ее слова сайт WTA.

Напомним, что в полуфинале Рыбакина в двух сетах победила Елену Остапенко из Латвии, занимающую 20-е место в мировой классификации - 6:2, 6:4. Калинина на этой стадии обыграла россиянку Веронику Кудерметову (7:5, 5:7, 6:2).

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан

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