Елена Рыбакина повторила достижение Марии Шараповой

Шестая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана стала третьей теннисисткой в Открытой эре (с 1968 года), которая в одном сезоне дошла до финала на Открытом чемпионате Австралии, а также на турнирах категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе, Майами и Риме, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

Ранее только две спортсменки могли похвастаться подобным достижением - американка Моника Селеш в 1991 году и россиянка Мария Шарапова в 2012-м.

В полуфинальном матче турнира в Риме Рыбакина в двух сетах обыграла латвийскую теннисистку Елену Остапенко, занимающую 20-е место в мировой классификации - 6:2, 6:4.

За титул Рыбакина сыграет с украинкой Ангелиной Калининой, в полуфинале выбившей россиянку Веронику Кудерметову (7:5, 5:7, 6:2).

Финал состоится сегодня, 20 мая. Прямая трансляция будет доступна здесь.

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