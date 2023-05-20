Рыбакина сделала камбэк во втором сете и вышла в финал "Мастерса" в Риме

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина, занимающая шестое место в мировом рейтинге, вышла в финал престижного грунтового турнира WTA 1000 - Internazionali BNL d'Italia в Риме (Италия), сообщают Vesti.kz.

Рыбакина в полуфинале прошла 20-ю ракетку мира Елену Остапенко из Латвии - 6:2, 6:4.

Встреча длилась 1 час и 41 минуту. В ее ходе Рыбакина сделала 6 эйсов при 2 двойных ошибках. Остапенко выполнила 7 подач навылет при 5 двойных ошибках.

Интересно, что во втором сете казахстанская теннисистка уступала 0:3, 1:4, но все же сумела выиграть и эту партию.

Таким образом, Рыбакина сравняла счет в личном противостоянии с Остапенко - 2:2.

В финале турнира Рыбакина сыграет с украинкой Ангелиной Калининой (№47), обыгравшей на предыдущей стадии россиянку Веронику Кудерметову (№12) - 7:5, 5:7, 6:2.

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