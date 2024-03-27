Рыбакина сделала признание после выхода в полуфинал турнира в Майами

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, занимающая четвертое место в мировом рейтинге, поделилась своими эмоциями после выхода в полуфинал турнира категории WTA 1000 в Майами (США), призовой фонд которого превышает 8,7 миллиона долларов, сообщают Vesti.kz.

В полуфинале она обыграла девятую ракетку мира из Греции Марию Саккари.

"У меня нет слов, потому что я очень устала. Очень рада победе. Это была такая тяжелая битва. Мы играли раньше, и все было точно так же. Я счастлива, что мне удалось победить. Мне немного повезло с новыми мячами, было легче подавать. Теперь мне нужно восстановиться", - приводит ее слова The Tennis Letter.