Рыбакина сделала откровенное признание после сенсационного вылета с Уимблдона

Елену Рыбакину (№2) спросили, знает ли она, почему её форма ухудшилась за последние шесть недель, передают Vesti.kz.

Казахстанская теннисистка сенсационно вылетела с Уимблдона-2026, проиграв в третьем круге бельгийке Элизе Мертенс (№27).

- Очевидно, что вы невероятно начали этот год. Последние шесть недель или около того были менее успешными. Вы знаете, почему так произошло? Вы уже разобрались в причинах?

- Ну, если бы я знала, я бы не оказалась в такой ситуации прямо сейчас. С тех пор как это началось пару недель назад, когда я играла не в лучший свой теннис, честно - я не знаю. Мне кажется, последние недели я хорошо тренировалась. У меня было много возможностей [для работы], так как я рано вылетала с турниров. Мне определенно нужно всё проанализировать и что-то изменить, потому что это не работает, - цитирует ее The Tennis Letter.

Напомним, что в первом круге Рыбакина нанесла поражение француженке Луи Буассон (№154), а во втором прошла американку Кэти Макнелли (№50).

Уимблдон-2026 проходит с 29 июня по 12 июля на легендарных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне.

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