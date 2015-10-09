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WTA
Вчера 18:47
 

Громкая сенсация произошла в матче Рыбакиной на Уимблдоне

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Громкая сенсация произошла в матче Рыбакиной на Уимблдоне Елена Рыбакина. Фото: Андрей Ударцев/КТФ©

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№2 WTA) сенсационно проиграла в третьем круге Уимблдона, сообщают Vesti.kz.

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Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№2 WTA) сенсационно проиграла в третьем круге Уимблдона, сообщают Vesti.kz.

Соперницей казахстанки была бельгийка Элизе Мертенс (№27 WTA). Встреча уместилась в два сета.

Первая партия продлилась до тай-брейка оказалась за бельгийкой - 7:5(4). Причем соперницы по очереди вели в счете. Рыбакина выигрывала 3:2 и 5:4, но упустила преимущество.

Вторая партия обернулась разгромом для Рыбакиной - 6:1. Матч продолжался один час и 35 минут. 

Напомним, в первом круге Рыбакина нанесла поражение француженке Луи Буассон (№154 WTA). Во втором круге казахстанка не оставила шансов американке Кэти Макнелли (№50).

Уимблдон-2026 проходит с 29 июня по 12 июля на легендарных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне.

Нынешний розыгрыш турнира вошёл в историю благодаря рекордному призовому фонду, который составил 64,2 миллиона фунтов стерлингов (около 41,2 миллиарда тенге). Победители мужского и женского одиночных разрядов заработают по 3,6 миллиона фунтов стерлингов (примерно 2,3 миллиарда тенге).

Титул действующей чемпионки Уимблдона защищает третья ракетка мира, польская теннисистка Ига Швёнтек.

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Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2026   •   Англия, Уимблдон   •   1/16 финала, мужчины
Вчера 22:00   •   закончен
США
Фрэнсис Тиафо
2:3
Казахстан
Александр Бублик
Кто победит в основное время?
Тиафо

11%

Ничья

0%

Бублик

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Проголосовало 27 человек

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