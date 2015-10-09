Рыбакина устроила разгром и вышла в третий круг Уимблдона

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, занимающая второе место в мировом рейтинге, вышла в третий круг Уимблдона-2026, сообщают Vesti.kz.

В матче 1/32 финала она обыграла американку Кэти Макнелли (№50) в двух сетах - 6:1, 6:2.

Встреча длилась 1 час 11 минут. За это время Рыбакина сделала один эйс и совершила три двойные ошибки, тогда как Макнелли выполнила одну подачу навылет при четырёх двойных ошибках.

Следующей соперницей Рыбакиной станет бельгийка Элизе Мертенс (№27), которая победила представительницу Узбекистана Марию Тимофееву (№95) со счётом 2:6, 6:3, 6:0.

Уимблдонский турнир стартовал 29 июня и продлится до 12 июля. Призовой фонд составляет почти 30,33 миллиона долларов.

Действующей чемпионкой является польская теннисистка Ига Швёнтек (№3).

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