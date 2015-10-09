"Волшебник включился". Реакция на яркую победу Бублика на Уимблдоне

Популярный теннисный аккаунт The Tennis Letter отреагировал на невероятную победу первой ракетки Казахстана Александра Бублика (№11) на Уимблдоне-2026, передают Vesti.kz.
В матче третьего круга он в пяти сетах обыграл американца Фрэнсиса Тиафо (№19).
"Бублик - Тиафо 4:6, 7:6(5), 7:6(11), 4:6, 6:3.
Саша вышел в свой первый 1/8 финала Уимблдона с 2023 года.
48 ЭЙСОВ.
Сейчас мы могли бы вести совсем другой разговор, если бы он не отыграл ДЕВЯТЬ сет-поинтов в третьем сете… Просто невероятно.
В пятый раз в своей карьере вышел в 1/8 финала на турнирах "Большого шлема".
Волшебник включился в самый нужный момент", - пишет источник.
За выход в четвертьфинал казахстанец сыграет с седьмой ракеткой мира американцем Тейлором Фрицем. Матч состоится 6 июля.
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