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"Волшебник включился". Реакция на яркую победу Бублика на Уимблдоне

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"Волшебник включился". Реакция на яркую победу Бублика на Уимблдоне Александр Бублик. ©KTF/Андрей Ударцев

Популярный теннисный аккаунт The Tennis Letter отреагировал на невероятную победу первой ракетки Казахстана Александра Бублика (№11) на Уимблдоне-2026, передают Vesti.kz.

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Популярный теннисный аккаунт The Tennis Letter отреагировал на невероятную победу первой ракетки Казахстана Александра Бублика (№11) на Уимблдоне-2026, передают Vesti.kz.

В матче третьего круга он в пяти сетах обыграл американца Фрэнсиса Тиафо (№19).

"Бублик - Тиафо 4:6, 7:6(5), 7:6(11), 4:6, 6:3.

Саша вышел в свой первый 1/8 финала Уимблдона с 2023 года.

48 ЭЙСОВ.

Сейчас мы могли бы вести совсем другой разговор, если бы он не отыграл ДЕВЯТЬ сет-поинтов в третьем сете… Просто невероятно.

В пятый раз в своей карьере вышел в 1/8 финала на турнирах "Большого шлема".

Волшебник включился в самый нужный момент", - пишет источник.

За выход в четвертьфинал казахстанец сыграет с седьмой ракеткой мира американцем Тейлором Фрицем. Матч состоится 6 июля.

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