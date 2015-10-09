Первая ракетка Казахстана Александр Бублик вышел в 1/8 финала Уимблдона-2026, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В матче третьего круга 11-й номер мирового рейтинга ATP в пяти сетах обыграл американца Фрэнсиса Тиафо (№19) - 4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (13:11), 4:6, 6:3.

Одним из ключевых эпизодов матча стал третий сет, в котором Бублик сумел отыграть девять сетболов соперника и вырвал победу на тай-брейке.

За выход в четвертьфинал казахстанец сыграет с седьмой ракеткой мира американцем Тэйлором Фритцем.

Кто еще остался в борьбе

После поражения Елены Рыбакиной от бельгийки Элизе Мертенс Бублик остался единственным представителем Казахстана в одиночном разряде турнира.

Продолжает же борьбу Анна Данилина, которая вышла в 1/8 финала в парном разряде.

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