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Первая ракетка Казахстана вышла в 1/8 финала Уимблдона

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Первая ракетка Казахстана вышла в 1/8 финала Уимблдона Анна Данилина. Фото: Андрей Ударцев/КТФ©

Сильнейшая теннисистка Казахстана в женском парном разряде Анна Данилина вышла в 1/8 финала Уимблдона, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Сильнейшая теннисистка Казахстана в женском парном разряде Анна Данилина вышла в 1/8 финала Уимблдона, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Вместе с сербкой Александрой Крунич она обыграла украинский дуэт Ангелина Калинина - Даяна Ястремская. 

Данилина и Крунич проиграли первый сет со счетом 2:6, но уверенно забрали две следующие партии - 6:4, 6:0.

Встреча продолжалась почти два часа. Пара Данилиной реализовала шесть брейк-поинтов из 13-ти и совершила шесть двойных ошибок.

За выход в четвертьфинал Данилина и Крунич сыграют с победительницами матча Ингрид Нейл (Эстония) / Джулиана Олмос (Мексика) - Ульрикке Эйкери (Норвегия) / Куинн Глисон (США).

Напомним, что в июне Данилина в паре дошла до финала Ронал Гаррос. 

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