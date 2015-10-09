Сильнейшая теннисистка Казахстана в женском парном разряде Анна Данилина вышла в 1/8 финала Уимблдона, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Вместе с сербкой Александрой Крунич она обыграла украинский дуэт Ангелина Калинина - Даяна Ястремская.

Данилина и Крунич проиграли первый сет со счетом 2:6, но уверенно забрали две следующие партии - 6:4, 6:0.

Встреча продолжалась почти два часа. Пара Данилиной реализовала шесть брейк-поинтов из 13-ти и совершила шесть двойных ошибок.

За выход в четвертьфинал Данилина и Крунич сыграют с победительницами матча Ингрид Нейл (Эстония) / Джулиана Олмос (Мексика) - Ульрикке Эйкери (Норвегия) / Куинн Глисон (США).

Напомним, что в июне Данилина в паре дошла до финала Ронал Гаррос.

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