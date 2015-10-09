Бублик оценил волевую победу над Тиафо на Уимблдоне-2026

Казахстанский теннисист Александр Бублик (№11) поделился своими эмоциями после победы над американцем Фрэнсисом Тиафо (№19) на Уимблдоне-2026, передают Vesti.kz.
В матче третьего круга казахстанец в пяти сетах обыграл своего оппонента.
"Всегда бывают особенные матчи, которые врезаются в память навсегда. Думаю, этот станет для меня очень особенным. Это потрясающий корт. У нас была отличная битва. Этот матч останется со мной навсегда", - цитирует его источник.
- Казалось, у вас был очень четкий план на игру… Но вы ведь любите укороченные удары.
- Изредка.
- Вы признались, что сильно изменились как на корте, так и за его пределами. Увидели ли мы подтверждение этому сегодня вечером?
- Мне стоит спросить об этом вас, ребята.
- Думаю, результат очевиден… Хотите что-то добавить к этому?
- Нет.
Отметим, что следующим соперником Бублика станет американец Тейлор Фриц (№7). Матч состоится 6 июля.
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