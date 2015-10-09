Бублик оценил волевую победу над Тиафо на Уимблдоне-2026

Казахстанский теннисист Александр Бублик (№11) поделился своими эмоциями после победы над американцем Фрэнсисом Тиафо (№19) на Уимблдоне-2026, передают Vesti.kz.

В матче третьего круга казахстанец в пяти сетах обыграл своего оппонента.

"Всегда бывают особенные матчи, которые врезаются в память навсегда. Думаю, этот станет для меня очень особенным. Это потрясающий корт. У нас была отличная битва. Этот матч останется со мной навсегда", - цитирует его источник.

- Казалось, у вас был очень четкий план на игру… Но вы ведь любите укороченные удары.

- Изредка.

- Вы признались, что сильно изменились как на корте, так и за его пределами. Увидели ли мы подтверждение этому сегодня вечером?

- Мне стоит спросить об этом вас, ребята.

- Думаю, результат очевиден… Хотите что-то добавить к этому?

- Нет.

Отметим, что следующим соперником Бублика станет американец Тейлор Фриц (№7). Матч состоится 6 июля.

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