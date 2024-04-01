Рыбакина сделала обращение после финала Miami Open

Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 08:43
©instagram.com/lenarybakina

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина опубликовала пост после выступления на турнире категории WTA 1000 в Майами (США), передают Vesti.kz.

В матче за титул она проиграла американке Даниэль Коллинз.

"Надеюсь, что в третий раз - повезет. Увидимся в следующем году, в Майами. Спасибо за потрясающую атмосферу и поддержку в эти две недели", - написала она на своей странице в Instagram.

Напомним, что Рыбакина второй год подряд играла в финале Miami Open, в 2023-м казахстанка уступила Петре Квитовой из Чехии.

Ранее Елена ответила, какой из финалов было обиднее проиграть, подробности - здесь.

Сколько миллионов заработала Рыбакина по итогам крупного турнира в США?

Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан теннис

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 08:43
WTA
Рыбакина сделала обращение после финала Miami Open
Вчера , 11:59
WTA
Рыбакина ответила, какой из финалов Miami Open было обиднее проиграть
Вчера , 08:17
WTA
Коллинз высказалась о триумфе в финале Miami Open против Рыбакиной
Вчера , 07:17
WTA
"Была настолько больна...". Каких результатов добилась Рыбакина после финала Miami Open
Вчера , 02:45
WTA
"Я не ожидала". Рыбакина сделала признание после поражения в финале
Вчера , 02:29
WTA
Сколько миллионов заработала Рыбакина по итогам крупного турнира в США?
Вчера , 02:10
WTA
Проклятие Майами: Рыбакина второй раз подряд проиграла крупный финал в США
30 марта, 07:02
WTA
Прямая трансляция исторического финала Рыбакиной на турнире за 8 миллионов
29 марта, 20:51
WTA
Соперница Рыбакиной выступила с заявлением перед финалом Miami Open
29 марта, 17:14
WTA
Назван ключевой фактор в пользу Рыбакиной в матче за титул Miami Open
© 2008 - 2024 ТОО «EML»