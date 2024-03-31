Проклятие Майами: Рыбакина второй раз подряд проиграла крупный финал в США

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (№4) второй раз подряд проиграла в финале крупного турнира WTA 1000 - Miami Open в Майами (Флорида, США). В решающем матче 24-летняя спортсменка проиграла 30-летней американке Даниэль Коллинз (№53), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Финальная встреча завершилась победой хозяйки кортов со счетом 7:5, 6:3. Она продолжалась два часа и две минуты. Теперь счет личных встреч между теннисистками стал 3:2 - впереди все еще Рыбакина. Коллинз прервала неудачную серию из трех подряд поражений против Елены.

Второй год подряд Рыбакина проигрывает в финале престижного турнира в Майами. Год назад в решающей встрече она была остановлена опытной чешкой Петрой Квитовой.

Для лучшей теннисистки страны это мог быть восьмой одиночный титул на турнирах WTA и третий с начала года. Но в итоге этого не произошло. Казахстанка сохранит за собой четвертое место в мировом рейтинге на следующей неделе.

Что касается Коллинз, проводящей заключительный сезон в карьере, то она завоевала свой третий одиночный титул на турнирах WTA и первый в году. Также она впервые первенствовала на соревнованиях категории WTA 1000. С понедельника Даниэль станет 22-й ракеткой мира и серьезно улучшит свое положение в рейтинге.