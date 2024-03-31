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"Была настолько больна...". Каких результатов добилась Рыбакина после финала Miami Open

"Была настолько больна...". Каких результатов добилась Рыбакина после финала Miami Open
©ktf.kz

Пишущий о теннисе Twitter-аккаунт The Tennis Letter восхитился достижениями казахстанки Елены Рыбакиной (№4), несмотря на поражение в финале турнира категории WTA 1000 - Miami Open в Майами (Флорида, США), передают Vesti.kz.

В решающем матче она уступила американке Даниэль Коллинз (№53).

"Елена Рыбакина проигрывает в финале Майами уже 2-й год подряд.

Но давайте посмотрим на вещи в перспективе.

Еще несколько недель назад мы даже не были уверены, что увидим ее в Майами.

Ей пришлось отказаться от участия в турнире в Индиан-Уэллсе из-за болезни.

Она была настолько больна, что не могла тренироваться в течение 8 дней.

Сегодня ее просто не хватило на Даниэль, которая была просто в ударе.

Она приехала сюда без особых ожиданий, но уже второй год подряд борется за выход в финал.

5 из 6 матчей, которые она провела здесь, были трехсетовыми.

Последние несколько недель стали настоящим испытанием для психологической и физической силы.

Трудно расценивать это иначе, как успех;

🔹Лидирует в туре по количеству побед (22, вместе со Швентек);

🔹Больше всего финалов в 2024 году (4);

🔹Самое большое количество побед на турнирах WTA 1000;

🔹Лидер тура по количеству эйсов в 2024 году;

🔹5-й финал турнира WTA 1000;

🔹18-й финал в карьере;

🔹Самая молодая теннисистка, выходившая в финал турнира в Майами после Марии Шараповой.

Последние несколько недель Елене очень не везло со здоровьем.

Но она сделала все, о чем можно было мечтать.

Продолжайте бороться", - пишет источник.

С комментариями Рыбакиной по прошедшей игре можно ознакомиться здесь. О том, сколько она заработала по итогам турнира в США, читайте по этой ссылке

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан теннис

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