"Я не ожидала". Рыбакина сделала признание после поражения в финале

Казахстанка Елена Рыбакина (№4) осталась довольной выходом в финал турнира WTA 1000 - Miami Open в Майами (Флорида, США). Сразу после поражения от Даниэль Коллинз (№53) в финале она подвела итоги соревнований, передают Vesti.kz.

Elena Rybakina full of respect after losing out in the Miami Open final 🤝 pic.twitter.com/hryjRBhmTj