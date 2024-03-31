Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Теннис WTA
Комментарии

"Я не ожидала". Рыбакина сделала признание после поражения в финале

"Я не ожидала". Рыбакина сделала признание после поражения в финале
©Miami Open

Казахстанка Елена Рыбакина (№4) осталась довольной выходом в финал турнира WTA 1000 - Miami Open в Майами (Флорида, США). Сразу после поражения от Даниэль Коллинз (№53) в финале она подвела итоги соревнований, передают Vesti.kz.

"Я считаю, что сыграть здесь в финале во второй раз подряд - хороший результат. Спасибо моей команде. Я не ожидала такого результата перед началом турнира. Это были очень сложные матчи, но болельщики меня поддерживали, и без них я бы не добралась до финала. Хочу поздравить Даниэль с прекрасным теннисом, который ты показывала эти две недели, поздравляю всю твою команду! Благодарю всех, кто причастен к организации этого прекрасного турнира!", - сказала Рыбакина.

Напомним, что в решающей встрече Рыбакина потерпела поражение в двух сетах. Уже известно, сколько миллионов заработала Елена за выход в финал турнира в Майами.

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
теннис теннис большой WTA Рыбакина Елена Казахстан США

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 02:45
WTA
©Miami Open "Я не ожидала". Рыбакина сделала признание после поражения в финале
Сегодня , 02:29
WTA
©Jimmie48 Сколько миллионов заработала Рыбакина по итогам крупного турнира в США?
Сегодня , 02:10
WTA
©Miami Open Проклятие Майами: Рыбакина второй раз подряд проиграла крупный финал в США
Вчера , 07:02
WTA
©ktf.kz Прямая трансляция исторического финала Рыбакиной на турнире за 8 миллионов
29 марта, 20:51
WTA
©WTA Соперница Рыбакиной выступила с заявлением перед финалом Miami Open
29 марта, 17:14
WTA
©ktf.kz Назван ключевой фактор в пользу Рыбакиной в матче за титул Miami Open
29 марта, 15:51
WTA
©ktf.kz "Чертовски крута". Рыбакиной восхитились и отметили ее соперницу по финалу Miami Open
29 марта, 15:20
WTA
©WTA Назван победитель исторического финала Рыбакиной на турнире за 8 миллионов долларов
29 марта, 14:24
WTA
©twitter.com/vika7 Азаренко обратилась к болельщикам после поражения от Рыбакиной
29 марта, 11:59
WTA
©IG/miamiopen Елена Рыбакина повторила достижение Марии Шараповой
29 марта, 10:27
WTA
©WTA Видеообзор победы Рыбакиной над экс-первой ракеткой мира
29 марта, 09:43
WTA
©twitter.com/WTA Представлена невероятная статистика Елены Рыбакиной
29 марта, 09:22
WTA
©WTA Елена Рыбакина приблизилась к первой ракетке мира после суперкамбэка в Майами
29 марта, 07:44
WTA
©IG/miamiopen/ Определилась соперница Рыбакиной по финалу турнира в Майами
29 марта, 07:39
WTA
©WTA Елена Рыбакина сделала эмоциональное заявление после выхода в финал турнира в Майами
29 марта, 03:23
WTA
©facebook.com/elenarybakina Рыбакина догнала первую ракетку мира и установила новый рекорд
29 марта, 02:45
WTA
©WTA Рыбакина сотворила историю и вышла в финал турнира в Майами: суперкамбэк после "баранки"
29 марта, 01:46
WTA
©WTA Редчайшее событие произошло в матче Елены Рыбакиной
28 марта, 11:30
WTA
©IG/miamiopen Прямая трансляция и превью матча Рыбакиной против экс-первой ракетки мира за финал Miami Open
28 марта, 11:13
WTA
©instagram.com/lenarybakina Рыбакину "оставили" без титула на крупном турнире в США
28 марта, 09:28
WTA
©ktf.kz Назван победитель матча Рыбакиной с экс-первой ракеткой мира
28 марта, 08:00
WTA
©wtatennis.com Определились все полуфиналистки турнира в Майами с участием Рыбакиной
27 марта, 19:13
WTA
©wtatennis.com В Португалии восхитились Рыбакиной после выхода в полуфинал турнира за 8 миллионов
27 марта, 15:00
WTA
©instagram.com/vichka35 Экс-первая ракетка мира оценила триллер с казахстанкой за полуфинал Miami Open
27 марта, 13:54
WTA
©ktf.kz Рыбакина напугала фанатов своим признанием
27 марта, 12:19
WTA
©instagram.com/miketyson/ Казахстанская теннисистка остановила Майка Тайсона: видео
27 марта, 09:34
WTA
©wtatennis.com Рыбакина приблизилась к лучшей теннисистке мира
27 марта, 09:13
WTA
©wtatennis.com Рыбакина догнала Швентек после победы над девятой ракеткой мира
27 марта, 08:39
WTA
©China Open/VCG Рыбакина сделала признание после выхода в полуфинал турнира в Майами
27 марта, 08:21
WTA
©ktf.kz "2 недели назад она лежала в постели, посмотрите на нее сейчас". СМИ - о победе Рыбакиной

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus