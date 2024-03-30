Прямая трансляция исторического финала Рыбакиной на турнире за 8 миллионов

В ночь с 30 на 31 марта по времени Астаны, первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина проведет финальный матч турнира WTA в Майами (США) с призовым фондом 8 миллионов долларов, передает Vesti.kz.

Ее соперницей станет американка Даниэль Коллинз, занимающая 53-е место в рейтинге WTA.

Прямая трансляция матча Рыбакина - Коллинз будет доступна для просмотра по этой ссылке.

Ранее Коллинз поделилась своим настроем на игру, а Рыбакина отметила особенность соревнования.

Напомним, что Рыбакина второй год подряд вышла в финал Miami Open и повторила достижение Марии Шараповой. В 2023-м она в решающем матче за титул проиграла Петре Квитовой из Чехии.

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