Елена Рыбакина сделала эмоциональное заявление после выхода в финал турнира в Майами

Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина (№4) прокомментировала победный исход полуфинального матча WTA-1000 в Майами (США), против Виктории Азаренко (№32) из Беларуси, сообщают Vesti.kz. Призовой фонд турнира превышает 8,7 миллиона долларов.

Elena Rybakina after beating Victoria Azarenka to reach 2nd consecutive Miami Final:



“Thank you guys for the support. It was an unbelievable atmosphere. I really enjoyed it. It was such a tough battle. For me this tournament was a marathon from day 1. Really happy I made it to… pic.twitter.com/EwWXk335Z2