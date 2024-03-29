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Рыбакина сотворила историю и вышла в финал турнира в Майами: суперкамбэк после "баранки"

Рыбакина сотворила историю и вышла в финал турнира в Майами: суперкамбэк после "баранки"
©WTA

Лучшая теннисистка Казахстана и четвертая ракетка мира Елена Рыбакина вышла в финал турнира категории WTA-1000 в Майами (США), призовой фонд которого превышает 8,7 миллиона долларов, передают Vesti.kz.

В матче 1/2 финала Miami Open Рыбакина встречалась с экс-первой ракеткой мира Викторией Азаренко (№32) из Беларуси. По ходу первой партии казахстанка трижды уступала (0:1,1:2 и 2:3), но переломила ход игры, сделала брейк и довела ее до своей победы (6:4).

Второй сет полностью остался за Азаренко - сделала три брейка и повесила "баранку" сопернице (6:0).

В решающий партии Азаренко вновь повела, но Рыбакина ответила брейком при счете 2:2. В итоге все решилось на тай-брейке, где сильнее оказалась казахстанка (7:6, тай-брейк 7:2).

Примечательно, что до этого теннисистки трижды играли друг с другом и все три раза побеждала Рыбакина.

Кроме того, Рыбакина впервые в карьере выиграла матч, в котором ей повесили "баранку".

Соперницей Рыбакиной станет победительница матча между россиянкой Екатериной Александровой (№16) и американкой Даниэль Коллинз (№53).

Напомним, в прошлом году Рыбакина также добралась до финала Miami Open, но уступила чешке Петре Квитовой (6:7,2:6).

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан теннис

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