Представлена невероятная статистика Елены Рыбакиной

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№4) вышла в финал теннисного турнира WTA-1000 в американском Майами, сообщают Vesti.kz.

Казахстанка стала лучшей теннисисткой в 2024 году по числу выходов в финал. Их у нее четыре. Что касается турниров серии WTA 1000, то это ее пятый финал.

Elena Rybakina's numbers are INCREDIBLE. ⭐️



🔹 5th WTA 1000 final (back-to-back in Miami)

🔸 4th final of the year

🔹 12-3 in Miami (10-1 since 2023)

🔸 Up to #2 in the WTA Race

🔹 8-1 in deciding sets year-to-date

🔸 22 wins in 2024, only 3 losses (88% WR) pic.twitter.com/OnfDLCOL8i