Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Теннис WTA
Комментарии

Елена Рыбакина приблизилась к первой ракетке мира после суперкамбэка в Майами

Елена Рыбакина приблизилась к первой ракетке мира после суперкамбэка в Майами
©WTA

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№4) вышла в финал теннисного турнира WTA-1000 в американском Майами, призовой фонд которого превышает 8,7 миллиона долларов, сообщают Vesti.kz.

В 1/2 финала Рыбакина одолела экс-первую ракетку мира Викторию Азаренко из Беларуси - 6:4, 0:6, 7:6.

По ходу первой партии казахстанка трижды уступала (0:1, 1:2 и 2:3), но переломила ход игры, сделала брейк и довела ее до своей победы (6:4).

Второй сет полностью остался за Азаренко - сделала три брейка и повесила "баранку" сопернице (6:0).

В решающий партии Азаренко вновь повела, но Рыбакина ответила брейком при счете 2:2. В итоге все решилось на тай-брейке, где сильнее оказалась казахстанка (7:6, тай-брейк 7:2).

Благодаря этому, казахстанка поднялась на второе место в чемпионской гонке WTA, обойдя другую представительницу Беларуси Арину Соболенко. Теперь у Рыбакиной по данным live-tennis.eu 2693 очка. У лидера рейтинга первой ракетки мира Иги Швентек 3140 очков.

У Соболенко 2520 баллов.

Напомним, в финале турнира Рыбакина сыграет с американской теннисисткой Даниэль Коллинз.

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus