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Новости спорта Теннис WTA
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Рыбакина догнала первую ракетку мира и установила новый рекорд

Рыбакина догнала первую ракетку мира и установила новый рекорд
©facebook.com/elenarybakina

Казахстанка Елена Рыбакина установила рекорд сезона после того, вышла в финал теннисного турнира в американском Майами, призовой фонд которого превышает 8,7 миллиона долларов, передают Vesti.kz.

В полуфинале Miami Open Рыбакина, занимающая четвертое место в мировом рейтинге, обыграла экс-первую ракетку мира Викторию Азаренко (№27) из Беларуси в трех сетах со счетом 6:4, 0:6, 7:6 (7:2). Теннисистки провели на корте два часа и 33 минуты.

Таким образом, Рыбакина сыграет в финале турнира в Майами второй год подряд (в 2023 году она в двух сетах уступила чешке Петре Квитовой).

Для Рыбакиной эта победа стала 22-й в текущем сезоне WTA-тура. По этому показателю она сравнялась с первой ракеткой мира Игой Швентек из Польши.

Кроме того, Рыбакина стала лучшей теннисисткой в 2024 году по числу выходов в финал. Их у нее четыре. Всего для казахстанки этой пятый финал на турнирах WTA 1000.

Отметим, что соперница Рыбакиной определился во втором полуфинале Miami Open, где встретятся российская теннисистка Екатерина Александрова (№16) и американка Даниэль Коллинз (№53).

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан теннис

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