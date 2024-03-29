© Определилась соперница Рыбакиной по финалу турнира в Майами

Стала известна соперница первой ракетки Казахстана Елены Рыбакиной (№4) в финале турнира категории WTA-1000 в Майами (США), призовой фонд которого превышает 8,7 миллиона долларов, передают Vesti.kz.

В решающем матче Рыбакина встретится с американкой Даниэль Коллинз, которая в 1/2 финала оказалась сильнее россиянки Екатерины Александровой - 6:3, 6:2. Встреча длилась один час и 15 минут.

Напомним, что Рыбакина в 1/2 финала одолела экс-первую ракетку мира Викторию Азаренко из Беларуси - 6:4, 0:6, 7:6.

Встреча Коллинз - Рыбакина пройдет 30 марта.