Рыбакина ответила, какой из финалов Miami Open было обиднее проиграть

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина ответила на вопрос о том, какой финал ей было обиднее проиграть - прошлогодний турнира WTA 1000 - Miami Open в Майами или нынешний, передают Vesti.kz.

Сколько миллионов заработала Рыбакина по итогам крупного турнира в США?

"Я думаю, что это другое, это просто совершенно другая ситуация. В прошлом году я приезжала из Индиан-Уэллса и хотела сделать "солнечный дубль". Мне все говорили, что это очень сложно, особенно в сложных условиях сразу после приезда из Индиан-Уэллса в Майами, поэтому я и там была предельна сосредоточена. Здесь я провела два хороших матча и вышла в финал. Так что в целом я бы не сказала, что разочарована. Я думаю, что и в прошлом году, и в этом - это хороший результат. Конечно, нелегко проигрывать в финале, но в конце концов, в долгосрочной перспективе, я думаю, это все равно большое достижение", - сказала Рыбакина.

Напомним, что в 2023-м Рыбакина в решающем матче турнира в Майами уступила Петре Квитовой из Чехии, а в этом году проиграла американке Даниэль Коллинз.

Коллинз высказалась о триумфе в финале Miami Open против Рыбакиной