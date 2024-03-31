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Коллинз высказалась о триумфе в финале Miami Open против Рыбакиной

Коллинз высказалась о триумфе в финале Miami Open против Рыбакиной
©twitter.com/WTA

Американская теннисистка Даниэль Коллинз (№53) прокомментировала победу над казахстанкой Еленой Рыбакиной (№4) в финале крупного турнира WTA 1000 - Miami Open в Майами (Флорида, США), передают Vesti.kz.

Коллинз выиграла со счетом 7:5, 6:3. 

"Это просто воплощение мечты - играть на том уровне, на котором я играла последние две недели.

Это было просто потрясающе - выйти сегодня и почувствовать ту энергию, которую я ощутила от болельщиков, и буквально ощутить, что я играю перед тысячами своих лучших друзей, - это было просто нереально. Я никогда не забуду этот день.

Я всегда хотела выиграть все турниры, на которые заявлялась, но сейчас, когда это мой последний сезон, я должна была попробовать выиграть турнир WTA 1000 в этом году. Это очень важно для меня. Об этом я много говорила со всеми близкими мне людьми.

Да, это было моей целью. Так что я должна поставить галочку в этом списке.

У меня было несколько матч-болов, и Елена делала все, что могла, отталкивая меня назад и заставляя придумывать что-то хорошее в движении, наносить сильные удары, попадать в небольшие участки корта.

Это очень сложно, когда кто-то заставляет тебя выкладываться по полной. Я определенно чувствовала это сегодня на приеме и подаче. Я знала, что мне придется выложиться на все сто", - приводит слова Коллинз сайт WTA.

"Я не ожидала". Рыбакина сделала признание после поражения в финале

Отметим, что Рыбакина второй год подряд играла в финале Miami Open. В 2023-м она уступила Петре Квитовой из Чехии.

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан теннис

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