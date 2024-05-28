Рыбакина сделала камбэк и выиграла первый матч на Ролан Гаррос

Лучшая теннисистка Казахстана и четвертая ракетка мира Елена Рыбакина вышла во второй круг Ролан Гарроса, который проходит на грунтовых кортах Парижа (Франция), сообщают Vesti.kz.

В матче первого круга второго в сезоне турнира "Большого шлема" Рыбакина встречалась с 85-й ракеткой мира бельгийкой Грет Миннен. В первом сете казахстанка уступала 0:2, но сумела переломить ход игры и выиграть шесть розыгрышей подряд (6:2).

Во второй партии Рыбакина отдала сопернице три гейма и довела матч до победы (6:2).

Таким образом, счет в очном противостоянии стал 3-0 в пользу казахстанки.

Для Рыбакиной это был первый матч после турнира в Мадриде (Испания), где она дошла до полуфинала. Затем казахстанка должна была защищать титул в Риме (Италия), но снялась с турнира из-за болезни.

Следующей соперницей Рыбакиной на Ролан Гаррос будет победительница матча Аранча Рус (Нидерланды) - Анжелика Кербер (Германия).

Рыбакина, Путинцева и Бублик стартуют на Ролан Гаррос. Кто в соперниках и чего ждать?

Ролан Гаррос-2024 пройдет в Париже (Франция) с 26 мая по 9 июня. Действующей чемпионкой турнира является Ига Швентек из Польши.